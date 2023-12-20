«ПСЖ» подпишет хавбека «Коринтианса» Москардо за € 22 млн

«ПСЖ» приблизился к приобретению 18-летнего полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, во вторник, 19 декабря, стороны провели успешные переговоры. На данный момент сделка находится на финальной стадии. «ПСЖ» заплатит за переход молодого хавбека € 22 млн. Ещё € 1 млн будет предусмотрен в качестве бонусов. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

В текущeм сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться рeзультативными действиями. Контpакт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.