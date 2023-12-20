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«Барселона» — «Альмерия»: сине-гранатовые вышли вперёд на 33-й минуте

«Барселона» — «Альмерия»: сине-гранатовые вышли вперёд на 33-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Альмерия». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
3 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Рафинья – 33'     1:1 Баптистау – 41'     2:1 Роберто – 60'     2:2 Гонсалес – 71'     3:2 Роберто – 83'    

На 33-й минуте «Барселона» вышла вперёд благодаря голу вингера Рафиньи — 1:0.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые набрали 35 очков после 17 туров. «Альмерия» располагается на последнем, 20-м месте. В активе команды лишь пять очков.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. В матче первого круга сильнее была «Барселона» (2:0), а во второй половине сезона «Альмерия» в родных стенах минимально переиграла своего именитого соперника — 1:0.

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