«Интер» — «Болонья»: составы команд на матч Кубка Италии

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В среду, 20 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Болонья». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)» в Милане. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Федерико ла Пенной. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Интер»: Аудеро, Дармиан, Биссек, Ачерби, Бастони, Карлос Аугусто, Аслани, Фраттези, Классен, Арнаутович, Мартинес.

«Болонья»: Равалья, Ликояннис, Бёкема, Лукуми, Корацца, Моро, Эбишер, Урбаньский, Фаббьян, Салемакерс, ван Хойдонк.

Победитель сегодняшнего матча в 1/4 финала встретится с «Фиорентиной». Матчи данной стадии пройдут с 9 по 11 января.

«Интер» является действующим обладателем Кубка Италии. В прошлом сезоне миланцы в решающем матче обыграли «Фиорентину» — 2:1.