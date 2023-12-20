«Милан» заинтересован в аренде Клемана Лангле

«Милан» хочет взять в аренду центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). На данный момент француз выступает за «Астон Виллу» на правах годичной аренды.

По информации источника, боссы «россонери» заинтересованы в сотрудничестве с 28-летним футболистом, однако сначала хотят выслушать условия возможной сделки от представителей «Барселоны». Отмечается, что «Астон Вилла» готова досрочно прекратить аренду защитника.

В текущем сезоне Лангле провёл за «Астон Виллу» лишь пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее сообщалось об интересе к французскому защитнику со стороны ещё одного итальянского клуба — «Наполи».