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20-летний игрок умер на футбольном поле из-за сердечного приступа

20-летний игрок умер на футбольном поле из-за сердечного приступа
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20-летний игрок австралийского «Бервик Сити» Джеремиас Спрэг умер на футбольном поле из-за сердечного приступа 15 декабря.

«Он был замечательным парнем. Он ел, спал и жил футболом», — приводит слова главного тренера команды Рэндала Уорда Daily Mail.

20-летний Спрэг являлся капитаном резервного клуба «Бервик Сити» в этом сезоне и мечтал сыграть за основную команду. При этом его страсть к футболу сделала Джеремиаса популярной фигурой среди его товарищей по команде.

22 декабря в честь Спрэга будет установлен мемориал в Бервикской церкви на юго-востоке Мельбурна. При этом, чтобы помочь его скорбящей семье, была создана страница Go Fund Me, на которой по состоянию на утро 20 декабря было собрано более € 11 тыс.

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