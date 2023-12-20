«Барселона» не без труда обыграла «Альмерию» в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» не без труда обыграла аутсайдера — 3:2.
На 33-й минуте «Барселона» вышла вперёд благодаря голу вингера Рафиньи. Однако уже спустя 10 минут форвард гостей Лео Баптистау восстановил равенство в счёте.
На 60-й минуте голом в составе «Барселоны» отметился Серхи Роберто. Через 11 минут «Альмерия» снова отыгралась. На этот раз ворота «блауграны» поразил Эдгар Гонсалес. На 83-й минуте победу «Барселоне» принёс второй гол Роберто.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые набрали 38 очков после 18 туров. «Альмерия» располагается на последнем, 20-м месте. В активе команды лишь пять очков.
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