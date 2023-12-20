«Зенит» согласовал переход Артура, но ещё не договорился с игроком — Terceira Academia

Санкт-петербургский «Зенит» согласовал переход игрока бразильского «Палмейраса» Артура Гимарайнса, но ещё не договорился с самим футболистом, сообщает Terceira Academia.

По информации источника, клубы уже договорились о деталях сделки. Стоимость трансфера составит € 15 млн, плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов. При этом не хватает соглашения между Артуром и сине-бело-голубыми для осуществления трансфера.

При этом ранее «Палмейрас» подписал Бруно Родригеса, который выступает на той же позиции, что и Артур.

В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.