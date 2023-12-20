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Источник: Черевченко и Черышев являются основными кандидатами на пост тренера «Шинника»

Источник: Черевченко и Черышев являются основными кандидатами на пост тренера «Шинника»
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Главный тренер таджикского «Истиклола» Игорь Черевченко и российский специалист Дмитрий Черышев являются основными кандидатами на пост главного тренера ярославского «Шинника», сообщает журналист Дмитрий Жданюк.

По информации источника, выбор с главным тренером в ярославскую команду решится до конца этой недели.

Напомним, ранее появилась информация, что Черышев встречался с руководством «Шинника» для переговоров. При этом Дмитрий заявил, что у него нет никакой информации по этому поводу. Последним местом работы 54-летнего специалиста был андоррский клуб «Санта-Колома».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей. Напомним, 30 ноября пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха.

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