Хави раскритиковал «Барселону» после победы над «Альмерией» в матче Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги победного матча с «Альмерией» (3:2) в 18-м туре чемпионата Испании.

«Мы должны были победить в этом матче со счётом 2:0 или 3:0, но у команды нет того духа, который она показывала в чемпионском сезоне. У нас недостаточно агрессии и концентрации. Это неприемлемо. Мы подарили «Альмерии» два гола. В целом это описывает наш сезон.

Пенья? Он принёс нам победу своим спасением на последних минутах», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х.

«Барселона» в 18 матчах чемпионата Испании набрала 38 очков и занимает в турнирной таблице третье место. На втором располагается «Реал» (42), на первом — «Жирона» (44). У обеих команд ещё есть матч в запасе.

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