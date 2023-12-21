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Арсен Захарян из-за травмы не сыграет в матче Ла Лиги с «Кадисом»

Арсен Захарян из-за травмы не сыграет в матче Ла Лиги с «Кадисом»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян из-за травмы не сыграет в матче 18-го тура испанской Примеры с «Кадисом», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, российский футболист отсутствовал на утренней тренировке 20 декабря из-за перегрузки подколенных мышц правой ноги. У него был небольшой дискомфорт, который усилился на тренировке.

Именно поэтому Захарян в 2023 году не сможет помочь «Реалу Сосьедад». При этом Арсен является единственным футболистом испанской команды, который появлялся в стартовом составе в последних пяти официальных матчах в трёх разных турнирах: Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Напомним, ранее Захарян не попал в заявку команды на матч 18-го тура испанской Примеры с «Кадисом».

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