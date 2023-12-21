«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и закрепилась на втором месте

Сегодня, 20 декабря, состоялся матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». Игра прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Главным арбитром матча был Саша Штегеман. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте Томас Мюллер на правом краю получил пас от Деотшанкюля Юпамекано, переложил мяч под левую и вырезал шикарный кросс на линию вратарской, откуда Джамал Мусиала расстрелял вратаря.

На 43-й минуте Гарри Кейн метрах в 23, перед радиусом штрафной получил передачу от Мюллера и нанёс потрясающий удар в правый верхний угол.

На 45+1-й минуте Максимилиан Арнольд получил пас от Йоакима Мехле недалеко от штрафной и шарахнул в ближнюю девятку.

На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» располагается на 10-м месте с 19 очками. «Бавария» находится на второй строчке с 38 очками.