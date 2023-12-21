17-летний Заир-Эмери достиг отметки в 50 матчей за «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери вышел в стартовом составе на матч 17-го тура чемпионата Франции с «Метцем». Для 17-летнего полузащитника эта игра стала 50-й в футболке парижского клуба.

В этих матчах вундеркинд забил пять голов и отдал пять результативных передач. Заир-Эмери в ноябре 2023 года впервые был вызван в расположение сборной Франции и своим голом поучаствовал в разгроме Гибралтара (14:0). Контракт молодого игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

«ПСЖ» в 16 матчах чемпионата Франции набрал 39 очков и уверенно занимает в турнирной таблице первое место. Отрыв от идущего вторым «Монако» до тура составлял девять очков. Парижан тренирует Луис Энрике, ранее работавший в сборной Испании и «Барселоне».