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17-летний Заир-Эмери достиг отметки в 50 матчей за «ПСЖ»

17-летний Заир-Эмери достиг отметки в 50 матчей за «ПСЖ»
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери вышел в стартовом составе на матч 17-го тура чемпионата Франции с «Метцем». Для 17-летнего полузащитника эта игра стала 50-й в футболке парижского клуба.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
2 : 0
Метц
Метц
1:0 Vitinha – 49'     2:0 Мбаппе – 60'    

В этих матчах вундеркинд забил пять голов и отдал пять результативных передач. Заир-Эмери в ноябре 2023 года впервые был вызван в расположение сборной Франции и своим голом поучаствовал в разгроме Гибралтара (14:0). Контракт молодого игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

«ПСЖ» в 16 матчах чемпионата Франции набрал 39 очков и уверенно занимает в турнирной таблице первое место. Отрыв от идущего вторым «Монако» до тура составлял девять очков. Парижан тренирует Луис Энрике, ранее работавший в сборной Испании и «Барселоне».

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