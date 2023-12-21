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Трансферная стоимость Миранчука понизилась на € 1,5 млн после обновления от Transfermarkt

Трансферная стоимость Миранчука понизилась на € 1,5 млн после обновления от Transfermarkt
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Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука понизилась с € 9 млн до € 7,5 млн.

Миранчук перешёл из московского «Локомотива» в «Аталанту» за € 14,5 млн. В прошлом сезоне Алексей в рамках аренды выступал за «Торино», за который сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» 11 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и двумя результативными пасами. По приходе в итальянскую команду Миранчук стоил € 18 млн, а затем его рыночная стоимость начала снижаться.

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на седьмой строчке с 26 очками.

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