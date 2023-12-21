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«ПСЖ» обыграл «Метц», у Мбаппе 18 голов в 16 матчах Лиги 1

«ПСЖ» обыграл «Метц», у Мбаппе 18 голов в 16 матчах Лиги 1
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В ночь с 20 на 21 декабря на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся матч 17-го тура чемпионата Франции. Местный «ПСЖ» на своём поле играл с «Метцем». Финальный свисток Рюдди Бюке зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Метц
Метц
1:0 Vitinha – 49'     2:0 Мбаппе – 60'     2:1 Юдоль – 72'     3:1 Мбаппе – 83'    

Счёт в матче был открыт лишь на 49-й минуте, когда Витинья отличился с передачи Ли Кан Ина. Спустя 11 минут Килиан Мбаппе дальним ударом забил свой 17-й гол в 16-м матче чемпионата Франции нынешнего сезона. У ближайшего преследователя лишь семь голов. На 72-й минуте Матьё Юдоль отыграл один мяч, но на большее «Метц» не хватило. А сам Мбаппе забил ещё один, установив окончательный счёт — 3:1 в пользу «ПСЖ». Это его 18-й мяч в чемпионате.

«ПСЖ» набрал 40 очков и продолжает уверенно занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. На второй строчке расположился «Монако», у которого 33 очка.

Турнирная таблица Лиги 1
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