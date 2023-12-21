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«Монако» одержал волевую победу над «Тулузой». Головин получил прямую красную карточку

«Монако» одержал волевую победу над «Тулузой». Головин получил прямую красную карточку
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Сегодня, 21 декабря, проходил матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Монако». Игра шла на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Главным арбитром матча являлся Жером Бризар. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу монегасков. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте Франк Магри после подачи углового опередил защитника и по замысловатой дуге головой отправил мяч под перекладину.

На 26-й минуте игрок «Тулузы» Мависса Элеби после подачи в штрафную сыграл головой, но скинул мяч точно на угол вратарской на Виссама Бен-Йеддера, который сравнял счёт.

На 44-й минуте Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд, реализовав 11-метровый.

На 52-й минуте Александр Головин получил прямую красную карточку. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр прямыми шипами въехал в игрока соперника.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент после 17 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Тулуза» располагается в зоне стыковых матчей, на 16-м месте с 14 очками. «Монако» после такого же количества проведённых игр находится на третьей строчке с 33 очками.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Магри – 5'     1:1 Бен-Йеддер – 26'     1:2 Бен-Йеддер – 44'    
Удаления: нет / Головин – 51'
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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