«Монако» одержал волевую победу над «Тулузой». Головин получил прямую красную карточку

Сегодня, 21 декабря, проходил матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Монако». Игра шла на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Главным арбитром матча являлся Жером Бризар. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу монегасков. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте Франк Магри после подачи углового опередил защитника и по замысловатой дуге головой отправил мяч под перекладину.

На 26-й минуте игрок «Тулузы» Мависса Элеби после подачи в штрафную сыграл головой, но скинул мяч точно на угол вратарской на Виссама Бен-Йеддера, который сравнял счёт.

На 44-й минуте Бен-Йеддер вывел монегасков вперёд, реализовав 11-метровый.

На 52-й минуте Александр Головин получил прямую красную карточку. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр прямыми шипами въехал в игрока соперника.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент после 17 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Тулуза» располагается в зоне стыковых матчей, на 16-м месте с 14 очками. «Монако» после такого же количества проведённых игр находится на третьей строчке с 33 очками.