Футболка Месси с победного финала ЧМ-2022 досталась Надалю

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Знаменитый нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси подарил футболку, в которой он провёл решающий матч чемпионата мира — 2022, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Она уже выставлена в музее 22-кратного победителя турниров серии «Большого шлема», о чём сообщила официальная страница академии Надаля в социальной сети X (бывший Twitter).

Месси сделал на футболке надпись: «Рафе с любовью и восхищением».

Футболка Лионеля Месси Фото: Страница rnadalacademy в социальной сети X

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, по пенальти – 4:2). Месси забил в решающей встрече два гола, а также реализовал один из послематчевых пенальти. Он впервые завоевал звание чемпиона мира.

Турнир проходил в Катаре. На нём Месси набрал 10 (7+3) очков. В семи проведённых матчах он также получил одну жёлтую карточку.