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«Интер» в дополнительное время проиграл «Болонье» и вылетел из Кубка Италии

«Интер» в дополнительное время проиграл «Болонье» и вылетел из Кубка Италии
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Завершился матч 1/8 Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Болонью». Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время «Интер» вышел вперёд на 92-й минуте. На 112-й минуте Сэм Бёкема сравнял счёт, на спустя четыре минуты Дан Ндой забил победный гол.

Таким образом, «Болонья» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, а «Интер» завершил участие в турнире.

Отметим, «Интер» является действующим победителем Кубка Италии. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Фиорентину» со счётом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в Кубке Итали является «Ювентус», который выигрывал этот трофей 14 раз. Второе и третье место делит «Рома» и «Интер». На их счету по девять побед.

Кубок Италии . 1/8 финала
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
ДВ
Болонья
Болонья
1:0 Аугусто – 92'     1:1 Бёкема – 112'     1:2 Ндой – 116'    
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