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«Вильярреал» в результативном матче обыграл «Сельту» в чемпионате Испании

«Вильярреал» в результативном матче обыграл «Сельту» в чемпионате Испании
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В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал победу над «Сельтой» со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.

Хозяева по ходу встречи вели с крупным счётом. Голы у них забили Альфонсо Педраса с передачи Александра Сёрлота на 13-й минуте, Айсса Манди на 40-й и Дани Парехо с пенальти на 48-й. Затем «Сельта» отыграла два мяча. У гостей отличились Анастасиос Дувикас на 52-й минуте и Йёрген Странн Ларсен с паса Мануэля Санчеса на 57-й.

«Вильярреал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 19 очков в 18 матчах. У «Сельты» остаётся 13 очков после 18 игр. Команда находится в зоне вылета на 18-й позиции. До этого матча у клуба из Виго была серия из четырёх встреч без поражений подряд.

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго
1:0 Педраса – 13'     2:0 Манди – 40'     3:0 Парехо – 48'     3:1 Дувикас – 52'     3:2 Странн Ларсен – 57'    
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