«Вильярреал» в результативном матче обыграл «Сельту» в чемпионате Испании

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал победу над «Сельтой» со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале.

Хозяева по ходу встречи вели с крупным счётом. Голы у них забили Альфонсо Педраса с передачи Александра Сёрлота на 13-й минуте, Айсса Манди на 40-й и Дани Парехо с пенальти на 48-й. Затем «Сельта» отыграла два мяча. У гостей отличились Анастасиос Дувикас на 52-й минуте и Йёрген Странн Ларсен с паса Мануэля Санчеса на 57-й.

«Вильярреал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 19 очков в 18 матчах. У «Сельты» остаётся 13 очков после 18 игр. Команда находится в зоне вылета на 18-й позиции. До этого матча у клуба из Виго была серия из четырёх встреч без поражений подряд.