Определились пары 1/2 финала Кубка английской лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка английской лиги сезона-2023/2024, сообщает официальный сайт турнира. Согласно её итогам, на этой стадии встретятся «Мидлсбро» — «Челси» и «Ливерпуль» — «Фулхэм».

В полуфиналах команды проведут по два матча: дома и в гостях. Первые игры запланированы на 8 января, ответные — на 22 января.

«Мидлсбро» остаётся единственным клубом из низших дивизионов в турнире. Он представляет Чемпионшип, а остальные команды играют в английской Премьер-лиге.

В 1/4 финала «Мидлсбро» победил в гостях «Порт Вейл» (3:0), «Фулхэм» на чужом поле взял верх над «Эвертоном» (1:1, по пенальти – 7:6), «Челси» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» дома (1:1, по пенальти – 4:2), а «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» (5:1).

Фанат «Ливерпуля» бросил бутылку в автобус «МЮ»: