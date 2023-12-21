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Индзаги прокомментировал вылет «Интера» на стадии 1/8 финала Кубка Италии

Индзаги прокомментировал вылет «Интера» на стадии 1/8 финала Кубка Италии
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2). Команда проиграла в дополнительное время, пропустив на 112-й и 116-й минутах.

«Это разочаровывает, поскольку мы выиграли Кубок два года подряд и особенно заслужили победу после такой игры. Мы знаем, что это футбол. Нашей единственной проблемой были последние 15 минут дополнительного времени. Мы не привыкли терять преимущество, и это было особенно неприятно после того, как мы так хорошо играли на протяжении более 90 минут. Ребята хотели выйти в четвертьфинал, и болельщики тоже», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии является «Ювентус», который выигрывал этот трофей 14 раз. Второе и третье место делят «Рома» и «Интер». На их счету по девять побед.

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Кубок Италии . 1/8 финала
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
ДВ
Болонья
Болонья
1:0 Аугусто – 92'     1:1 Бёкема – 112'     1:2 Ндой – 116'    

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