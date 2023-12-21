Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: эмоции Головина после прямой красной карточки в чемпионате Франции

Фото: эмоции Головина после прямой красной карточки в чемпионате Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин эмоционально отреагировал на удаление в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр прямыми шипами нанёс удар в ногу соперника.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».

Материалы по теме
Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника
Такого с Головиным не было два года. Россиянин не сдержал эмоций и пнул ногой соперника

Головин и Минамино провели челлендж на тренировке «Монако»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android