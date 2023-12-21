Фото: эмоции Головина после прямой красной карточки в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин эмоционально отреагировал на удаление в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр прямыми шипами нанёс удар в ногу соперника.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».

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