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Дома двух игроков «Лиона» пытались ограбить во время матча с «Нантом»

Дома двух игроков «Лиона» пытались ограбить во время матча с «Нантом»
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Аргентинский защитник Николас Тальяфико и французский полузащитник Максанс Какере, представляющие «Лион», стали жертвами попыток ограбления их домов во время матча между их командой и «Нантом» в среду, в 17-м туре Лиги 1, сообщает L’Equipe.

Вскоре после финального свистка было видно, что Тальяфико с обеспокоенным лицом помчался к раздевалке. В тот момент аргентинского защитника предупредили, что в его отсутствие кто-то пытался проникнуть в его дом. Злоумышленник добрался только до сада, прежде чем убежал из-за приезда полиции.

Какере также стал жертвой попытки ограбления своего дома. В его случае сработавшая сигнализация обратила преступника в бегство.

«Лион» одержал победу над «Нантом» со счётом 1:0 и поднялся на 15-е место в Лиге 1 с 16 очками после 17 матчей.

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