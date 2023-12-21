Килиан Мбаппе отреагировал на дебют своего брата в основе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на дебют своего 16-летнего брата Этана Мбаппе в матче 17-го тура чемпионата Франции с «Метцом» (3:1)

«Я счастлив, Этану это нравится, но мне ещё больше, как старшему брату. Я не думал, что меня ждёт такой особенный день, и этот матч мне очень запомнится. Для меня важнее всего участие Этана, хотя победа и гол всегда особенные. Прекрасный день!», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».

До сих пор Этан Мбаппе выступал за основу «ПСЖ» только в товарищеских матчах. Фактически матч с «Метцем» стал первым для него в профессиональном футболе.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 40 очков.

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