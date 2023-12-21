«Отдайте свой билет». Юрген Клопп раскритиковал болельщиков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал болельщиков после матча Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (5:1).

«Я всегда хвалил болельщиков «Ливерпуля». Это самая большая толпа, которую они собирали здесь за последние 60 или 70 лет, но это самая тихая толпа, которую я видел в этом матче.

«В первом тайме, когда ребята играли исключительно, я был не слишком доволен атмосферой позади меня. Я спрашивал людей: «Чего они хотят?» Мы многое изменили, доминировали над «Вест Хэмом» как сумасшедшие и упускали моменты. Если бы я был на трибунах, я был бы в напряжении, 1000%. Я не знаю, была ли игра с «Манчестер Юнайтед» настолько плохой, что нам приходится извиняться, что мы их не разгромили?

Нам нужен «Энфилд» в субботу. «Арсенал» не играл на этой неделе. Любой, кто что-нибудь о них знает, понимает, что они будут готовы, поэтому нам нужно, чтобы «Энфилд» был в напряжении с первой секунды, и чтобы я не спорил с тренером соперника. Если в декабре слишком много футбола, если вы не в хорошей форме, отдайте свой билет кому-нибудь другому», — приводит слова Клоппа BBC.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 23 декабря.

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