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«Отдайте свой билет». Юрген Клопп раскритиковал болельщиков «Ливерпуля»

«Отдайте свой билет». Юрген Клопп раскритиковал болельщиков «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал болельщиков после матча Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (5:1).

«Я всегда хвалил болельщиков «Ливерпуля». Это самая большая толпа, которую они собирали здесь за последние 60 или 70 лет, но это самая тихая толпа, которую я видел в этом матче.

«В первом тайме, когда ребята играли исключительно, я был не слишком доволен атмосферой позади меня. Я спрашивал людей: «Чего они хотят?» Мы многое изменили, доминировали над «Вест Хэмом» как сумасшедшие и упускали моменты. Если бы я был на трибунах, я был бы в напряжении, 1000%. Я не знаю, была ли игра с «Манчестер Юнайтед» настолько плохой, что нам приходится извиняться, что мы их не разгромили?

Нам нужен «Энфилд» в субботу. «Арсенал» не играл на этой неделе. Любой, кто что-нибудь о них знает, понимает, что они будут готовы, поэтому нам нужно, чтобы «Энфилд» был в напряжении с первой секунды, и чтобы я не спорил с тренером соперника. Если в декабре слишком много футбола, если вы не в хорошей форме, отдайте свой билет кому-нибудь другому», — приводит слова Клоппа BBC.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 23 декабря.

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Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Собослаи – 28'     2:0 Джонс – 56'     3:0 Гакпо – 71'     3:1 Боуэн – 77'     4:1 Салах – 82'     5:1 Джонс – 84'    
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