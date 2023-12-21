Брат Мбаппе – о дебюте в основе «ПСЖ»: думаю, это хороший подарок для Килиана

Полузащитник Этан Мбаппе прокомментировал свой дебют в составе «ПСЖ». Хавбек вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура Лиги 1 с «Метцем» (3:1). 16-летний футболист является братом знаменитого нападающего парижан Килиана Мбаппе, который отыграл всю прошедшую встречу и забил два гола.

«Это всегда приятно, особенно тот факт, что я дебютировал на «Парк де Пренс», перед болельщиками. Я очень рад и надеюсь, что их будет больше. Я думаю, что это хороший подарок для моего брата, я очень рад за него и за себя тоже. Он забил два хороших гола, так что, думаю, он будет счастлив», — приводит слова Этана официальный сайт «ПСЖ».

20 декабря Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет. Его брат Этан отпразднует 17-й день рождения 29 декабря.

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