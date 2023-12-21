Тренер «Монако» отреагировал на удаление Александра Головина в матче с «Тулузой»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер прокомментировал победу своей команды в матче с «Тулузой» (2:1) в 17-м туре чемпионата Франции, а также удаление российского полузащитника Александра Головина.

«Прежде всего, очень хочу поздравить всю команду! После поражения от «Лиона» очень важно было ответить на поле. В первые моменты было сложно, тем более, что мы пропустили гол уже через три минуты. Но, к счастью, мы хорошо завершили этот первый период, переломив ситуацию двумя голами. Затем мы потеряли Головина, который осознаёт свою ошибку. Нам его будет не хватать, но главное, в конце концов – это результат.

Иногда трудно понять, почему мы пропускаем голы так рано в матче. Я думаю, что «Тулуза» сегодня с самого начала очень старалась. Но мне понравилась реакция моей команды. Мы можем говорить о целях, которые мы ставим в первые минуты, но также и о силе характера, которую мы проявляем, чтобы вернуться», — приводит слова Хюттер официальный сайт «Монако».

Напомним, Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте матча за удар соперника шипами по ноге.

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