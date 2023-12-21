Два клуба АПЛ проявляют интерес к украинскому голкиперу «Реала» Лунину

«Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» заинтересованы в переходе украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, сообщает El Nacional.cat.

По данным источника, оба клуба АПЛ рассчитывают получить вратаря по низкой цене уже в январе.

В этом сезоне основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму. Ему на замену в летнее трансферное окно «сливочные» взяли Кепу Аррисабалагу из «Челси». Однако и он получил повреждение в начале ноября. Лунин получил возможность играть в основе мадридского клуба.

24-летний украинец принял участие в девяти официальных матчах. В них он не только не разочаровал, но убедил болельщиков своей игрой, что способен на многое.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до конца сезона.

В четверг, 21 декабря, мадридский клуб сыграет в гостях с «Алавесом» в рамках 18-го тура Примеры. Встреча начнётся в 23:30 мск.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: