Президент «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал, что украинский боксёр Александр Усик может дебютировать в чемпионате Украины по футболу.

«Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведет подготовку к бою высшего уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса.

И при этом Саша интересуется футболом, мечтает сыграть. У него большое желание сыграть, на Winter Cup уже играл за «Полесье». Вы видели, что он сильный спортсмен. Сильный, не только в своём виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за «Полесье», — приводит слова Буткевича ua.tribuna.com.

На данный момент «Полесье» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в своей актив 32 очка. От лидирующих «Кривбасса» и «Днепр-1» команда отстаёт на два очка.

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