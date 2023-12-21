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«Понимаю, что вы недовольны». Серхи Роберто обратился к болельщикам «Барселоны»

«Понимаю, что вы недовольны». Серхи Роберто обратился к болельщикам «Барселоны»
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (3:2). В этой встрече он оформил дубль.

«На данный момент нам нужны каждые три очка. Мы бы предпочли более спокойную игру, доминирующую, но сейчас нужно брать очки любым способом. Я впервые забил два гола. Хорошо то, что у нас есть шансы. Имея игроков такого высокого качества, которые у нас есть, голы придут.

Перерыв необходим, чтобы перезарядить батарейки и восстановить работоспособность.

Я слышал аплодисменты и поддержку болельщиков, когда нам это было нужно. Я понимаю, что вы недовольны, но ещё многое предстоит сделать. Было важно победить, чтобы не сбиться с пути. Мы должны быть едины, и нам нужна ваша поддержка», — приводит слова Sport.es.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков.

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