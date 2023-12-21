«Сан-Пауло» рассматривает вариант с арендой защитника «Зенита» Ренана

«Сан-Паулу» рассматривает возможную аренду защитника «Зенита» Роберта Ренана, сообщает журналист Андре Эрнан в своей соцсети Х (ранее твиттер).

По информации источника, бразильский клуб хочет усилить позицию центрального защитника и следит за ситуацией с 20-летним футболистом, желая понять, как будут проходить переговоры по аренде.

Ранее сообщалось, что другой бразильский клуб «Интернасьонал» уже близок к подписанию Ренана. Также была информация, что на футболиста претендовал «Вест Хэм Юнайтед» и предлагал € 25 млн, но в последний момент переговоры застопорились.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 9 млн.

В нынешнем сезоне Ренан сыграл 8 матчей (585 минут), но результативными действиями не отметился.