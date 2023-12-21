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Защитник Преснел Кимпембе продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2026 года

Защитник Преснел Кимпембе рассказал о продлении контракта с «ПСЖ» до лета 2026 года.

«Сегодня особенный день для меня. Я рад сообщить, что решил продлить свой контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2026 года», — написал Кимпембе в своих соцсетях.

Кимпембе является воспитанником «ПСЖ», прошёл путь от академии до основной команды, за которую начал выступать с июля 2015 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в € 20 млн.

Вместе с клубом защитник выиграл семь чемпионств, пять Кубков и семь Суперкубков Франции, а также четыре Кубка французской лиги.

В нынешнем сезоне Кимпембе не провёл ни одного матча из-за разрыва правого ахиллова сухожилия в феврале 2023 года в матче с «Марселем» (0:3).

После 17 туров «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с 40 очками. На втором месте расположилась «Ницца» (35 очков), замыкает тройку «Монако» (33 очка).