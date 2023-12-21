Головин получил красную, Овечкин обновил антирекорд результативности. Главное к утру

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку в матче 17-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (2:1), российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до 14 матчей, Российский футбольный союз (РФС) отказался от перехода в Азию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Тулуза» — «Монако»: Головин получил прямую красную карточку на 51-й минуте.

2. Овечкин обновил антирекордную серию без заброшенных шайб до 14 матчей.

3. Россия останется в УЕФА, исполком РФС отказался от перехода в Азию.

4. «Сан-Паулу» рассматривает вариант с арендой защитника «Зенита» Ренана.

5. В РФС сообщили, что договорились о проведении матча России и Сербии в марте.

6. «Краснодар» согласовал трансфер колумбийского полузащитника Кастаньо.

7. «Байер» установил уникальное достижение в немецком футболе.

8. Глава РФС Дюков высказался о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

9. «Аталанта» не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно.

10. «Даллас» не смог одержать победу над «Клипперс», несмотря на трипл-дабл Луки Дончича.