Брат Мбаппе отреагировал в соцсетях на свой дебют за «ПСЖ»

16-летний полузащитник «ПСЖ» Этан Мбаппе отреагировал на свой дебютный выход на поле за взрослый состав парижан. Это событие произошло в домашнем матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (3:1).

«Горжусь тем, что дебютировал на «Парк де Пренс». Спасибо фанатам за этот прекрасный приём», — написал Мбаппе-младший в социальных сетях.

Полузащитник Этан Мбаппе дебютировал за взрослую команду «ПСЖ» в возрасте 16 лет и 11 месяцев, выйдя на замену на 90+1-й минуте домашней игры чемпионата Франции с «Метцем» (3:1). К этому моменту уже был установлен окончательный счёт 3:1, дубль в этой игре оформил 25-летний Килиан Мбаппе, который приходится Этану родным братом.

Также на счету Мбаппе-младшего в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах за молодёжную команду «ПСЖ», в которых он отметился трем голами и двумя результативными передачами.