Томас Тухель — о матче с «Вольфсбургом»: пришлось обороняться до самого конца

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.
«Игроки заслужили самые лучшие комплименты – в конце матча соперник показал силу. К сожалению, во втором тайме мы потеряли контроль после пропущенного гола и проведённых замен. Поэтому пришлось обороняться до самого конца матча, получилось удачно.
После поражения во Франкфурте мы одержали три победы, мы здорово отреагировали, тем более учитывая ситуацию с травмированными и больными игроками.
У нас очень хороший показатель очков в среднем за матч. Моральный дух и настрой команды на протяжении многих недель тоже был на высоте. Но нам нужно продолжать работать над собой», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».
После 16 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (42 очка).
- 21 декабря 2023
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