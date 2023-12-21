Пеллегрини: «Жирона» переживает важный для себя момент, но «Бетис» тоже хочет забрать мяч

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал предстоящий матч с лидером испанской Ла Лиги «Жироной» в рамках 18-го тура национального чемпионата.

«Жирона» переживает важный для себя момент. Нам нужно будет провести серьёзный матч в обороне и реализовать имеющиеся у нас шансы в атаке. Дома мы обычно агрессивны и тоже хотим забрать себе мяч», — приводит слова Пеллегрини AS.

21 декабря севильский «Бетис» под руководством чилийского главного тренера Мануэля Пеллегрини сыграет на своём поле с «Жироной» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. «Бетис» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место. «Жирона» является сенсационным лидером чемпионской гонки в Ла Лиге, набрав 44 очка в 17 матчах и опережая на два очка мадридский «Реал».