«Краснодар» заплатит за игрока сборной Колумбии Кастаньо $ 7 млн — ESPN

Опорный полузащитник «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо перейдёт в «Краснодар». «Быки» заплатят за 23-летнего футболиста $ 7 млн, информирует ESPN Deportes.

Ранее «Чемпионат» эксклюзивно сообщал, что «Краснодар» согласовал трансфер Кастаньо.

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. У ближайшего преследователя и действующего чемпиона страны, «Зенита», на два очка меньше.

В первом матче после зимней паузы в РПЛ «Краснодар» встретится с «Рубином». Матч состоится 2 марта в Краснодаре.