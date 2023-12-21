Испанская «Барселона» недополучила € 40 млн от продажи части акций Barca Vision, сообщает Relevo.

По информации источника, компания Libero Football Finance, выкупившая 29,5% Barca Vision в августе 2022 года, не заплатит «Барселоне» € 40 млн, которые должна была выплатить в последнем квартале текущего года.

Именно поэтому сине-гранатовые сейчас активно ищут новых инвесторов для того, чтобы увеличить свой доход. При этом «Барселона» может получить прибыль от продажи игроков в зимнее трансферное окно. Руководство команды готов рассмотреть предложение по каждому футболисту.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» располагается на третьем месте с 38 очками.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.