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Энрике: для меня одинаково важно как выйти в четвертьфинал ЛЧ, так и сохранить Мбаппе

Энрике: для меня одинаково важно как выйти в четвертьфинал ЛЧ, так и сохранить Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике порассуждал, что важнее для его команды — выход в 1/4 финала Лиги чемпионов или продолжение сотрудничества с форвардом Килианом Мбаппе. Напомним, на стадии 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира парижане в двухматчевом противостоянии сразятся с испанским «Реалом Сосьедад».

«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов или подписание нового контракта с Мбаппе? Я бы выбрал и то и то!

Килиан забьёт 50 голов под руководством любого тренера. Мы с ним очень хорошо ладим. В прессе мелькает много разной информации, но у меня отличные отношения с Мбаппе», – приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе с Энрике в последнее время несколько раз возникало недопонимание.

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