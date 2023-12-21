Глава судейского комитета РФС рассказал о взаимодействии с УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о взаимодействии с УЕФА в условиях отстранения России от международных турниров. По его словам, все судейские вопросы, не касающиеся политики, продолжают решаться в обычном режиме.

«Коммуникация с УЕФА в вопросах судейства? Все стандартные вопросы решаются в рамках стандартных процедур. Всё, что не касается политики, выполняется в рамках процедур, никаких вопросов не возникает, никто не отказывается общаться. То, что сотрудники УЕФА должны делать в рамках должностных обязанностей, они делают», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российские арбитры перестали получать назначения на международные матчи по политическим причинам.