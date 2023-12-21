Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витесс — Херенвен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судейского комитета РФС рассказал о взаимодействии с УЕФА

Глава судейского комитета РФС рассказал о взаимодействии с УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о взаимодействии с УЕФА в условиях отстранения России от международных турниров. По его словам, все судейские вопросы, не касающиеся политики, продолжают решаться в обычном режиме.

«Коммуникация с УЕФА в вопросах судейства? Все стандартные вопросы решаются в рамках стандартных процедур. Всё, что не касается политики, выполняется в рамках процедур, никаких вопросов не возникает, никто не отказывается общаться. То, что сотрудники УЕФА должны делать в рамках должностных обязанностей, они делают», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, российские арбитры перестали получать назначения на международные матчи по политическим причинам.

Материалы по теме
Россия останется в УЕФА, исполком РФС отказался от перехода в Азию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android