Вагнер Лав прокомментировал возможные слухи о переходе в ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал возможные слухи о переходе в стан армейцев.

«На 2024 год у меня есть кое‑какие оптимистичные прогнозы. Скоро об этом будет объявлено. Я остаюсь в Бразилии. 2022 для меня был хорошим, приятным годом. В этом сезоне мне удалось забить 23 гола и отдать несколько голевых передач. Надеюсь, что в 2024 году я смогу это повторить или забить даже чуть больше голов и завоевать титулы», — приводит слова Вагнера Лава Globo.

Напомним, ранее появилась информация, что бразильский форвард отказался от перехода в ЦСКА и останется в Бразилии.

В нынешнем сезоне 39-летний футболист сыграл за «Спорт Ресифи» 60 матчей во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и семью ассистами.