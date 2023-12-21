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Дюков — о Fan ID: технология работает. Вначале были проблемы, сейчас их нет

Дюков — о Fan ID: технология работает. Вначале были проблемы, сейчас их нет
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал технологию Fan ID в России.

«Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч — получено удалённо. Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, паспорт болельщика, или Fan ID, — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги.

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