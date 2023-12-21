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Хави — о целях на следующий год: мы просто хотим завоёвывать трофеи

Хави — о целях на следующий год: мы просто хотим завоёвывать трофеи
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о целях «Барселоны» на предстоящий год. Напомним, в прошлом сезоне «блауграна» стала победителем испанской Ла Лиги.

«Наши цели не меняются — нам нужно набирать как можно больше очков. Мы хотим выигрывать трофеи.

Сейчас нам нужно немного расслабиться и вернуться к оптимальной форме. В одном турнире мы выступили успешно, в другом – не очень», – приводит слова Хави AS.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 38 очков после 18 туров и отстают от лидирующей «Жироны» на шесть баллов. В Лиге чемпионов каталонская команда впервые за три года сыграет в плей-офф. Сине-гранатовым на стадии 1/8 финала будет противостоять «Наполи».

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