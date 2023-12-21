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Opta представила шансы команд на чемпионство в Бундеслиге

Opta представила шансы команд на чемпионство в Бундеслиге
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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов немецкой Бундеслиги на чемпионство.

Больше всех шансов на чемпионство имеет мюнхенская «Бавария» — 69%. Шансы леверкузенского «Байера» на победу в Бундеслиге составляют 29,3%. При этом для клуба Хаби Алонсо шансы на второе место составляют 59,1%. Третьим клубом, который имеет шансы на чемпионство, является «Ред Булл Лейпциг» — 1,6%.

На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Байер» является лидером чемпионата с 42 очками. Мюнхенская «Бавария» располагается на второй строчке с 38 очками.

На третьем месте находится «Штутгарт» с 34 очками, при этом, по информации статистической платформы Opta, он не имеет шансов на чемпионство. «РБ Лейпциг» замыкает четвёрку команд, имея в своём активе 33 очка.

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