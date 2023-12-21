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Тухель: «Бавария» планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Тухель: «Бавария» планирует усилиться в зимнее трансферное окно
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о задачах мюнхенского клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Мы работаем над новыми подписаниями. Нам необходимо улучшить качество состава в январе. Да, это будет нелегко, так как зимнее трансферное окно всегда сложнее летнего. Но в то же время мы будем продолжать доверять тем футболистам, которые на данный момент находятся в нашей обойме», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Тухеля набрали 38 очков после 15 туров и отстают от лидирующего «Байера» на четыре балла. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы в двухматчевом противостоянии сразятся с «Лацио».

Ранее стало известно, что «Бавария» близка к продлению сотрудничества с форвардом Томасом Мюллером.

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