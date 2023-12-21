Рашид Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что наставник «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре.

Главный тренер «Рубина» победил большинством голосов в опросе легенд РПЛ и практически единогласно у телеэкспертов. Болельщики признали лучшим наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

Полный список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре-декабре выглядел следующим образом:

Владимир Ивич («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 1-е место);

Сергей Семак («Зенит», 5 матчей, 10 очков, 2-е место);

Марцел Личка («Динамо», 5 матчей, 11 очков, 3-е место);

Михаил Галактионов («Локомотив», 5 матчей, 11 очков, 4-е место);

Рашид Рахимов («Рубин», 5 матчей, 12 очков, 7-е место).