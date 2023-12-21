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Рашид Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Рашид Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что наставник «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре.

Главный тренер «Рубина» победил большинством голосов в опросе легенд РПЛ и практически единогласно у телеэкспертов. Болельщики признали лучшим наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

Полный список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре-декабре выглядел следующим образом:

  • Владимир Ивич («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 1-е место);
  • Сергей Семак («Зенит», 5 матчей, 10 очков, 2-е место);
  • Марцел Личка («Динамо», 5 матчей, 11 очков, 3-е место);
  • Михаил Галактионов («Локомотив», 5 матчей, 11 очков, 4-е место);
  • Рашид Рахимов («Рубин», 5 матчей, 12 очков, 7-е место).
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