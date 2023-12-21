Экс-игрок «Спартака» Жиго высказался о тренере «Марселя» Гаттузо

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне игрок французского «Марселя» Самуэль Жиго высказался о главном тренере команды Дженнаро Гаттузо.

«Он тренер, мы уже знаем о потрясающей карьере игрока, у него было безупречное мышление, в которое он вложил весь свой опыт, свою зависть, свою силу. Для меня большая честь и удовольствие быть под руководством такого тренера, мы рады, что он с нами.

Как мне справиться с его гневом? В конце концов, всё будет зависеть от игроков, некоторым нравится получать поддержку, другим — крики. Лично мне нравятся его крики, он вызывает у нас ярость, желание сражаться и отдать всё на поле за него», — приводит слова Жиго Onefootball.

На данный момент после 17 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Марсель» находится на шестом месте с 37 очками.