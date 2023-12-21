Ван де Бек станет игроком «Айнтрахта» в начале января — Романо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перейдёт в «Айнтрахт» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны полностью договорились обо всех ключевых условиях сделки. Нидерландский хавбек присоединится к франкфуртцам в понедельник, 1 января. До этого игроку предстоит пройти медицинское обследование.

Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 39 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «красных дьяволов» лишь 23 минуты во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось об интересе ещё к одному футболисту «Манчестер Юнайтед» со стороны нескольких клубов немецкой Бундеслиги.