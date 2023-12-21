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Мирзов: с Кононовым всё несправедливо получилось. Он очень сильный тренер

Мирзов: с Кононовым всё несправедливо получилось. Он очень сильный тренер
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Бывший футболист «Спартака» Резиуан Мирзов считает, что карьера экс-тренера красно-белых Олега Кононова сложилась несправедливо. Мирзов считает Кононова сильным специалистом. Футболист уверен, что тренер рано или поздно возглавит сильный клуб.

«Мне очень обидно, что у Кононова такой тяжёлый период в карьере. Мы до сих пор на связи. Олег Георгиевич ― очень сильный тренер. Это человек, который ставит атакующий футбол. Сколько при нём игроков раскрылось! Он ночами сидит в ноутбуке, смотрит футбол, думает над тактикой. Как-то всё несправедливо получилось. Но я уверен, что время расставит всё по местам и он возглавит хорошую команду», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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