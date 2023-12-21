Резиуан Мирзов объяснил, почему его карьера в «Спартаке» стартовала неудачно

Бывший футболист «Спартака» Резиуан Мирзов объяснил, почему его карьера в московской команде стартовала неудачно.

«Спартак» ― один из самых тяжёлых периодов в карьере. Переговоры шли месяц, я всё это время не тренировался. Потом приехал в «Спартак», где нужно было сразу давать результат, показывать всё, что ты можешь. А что я тогда мог, если сборы не проходил? Плюс команда перестраивалась, иностранцы приезжали, сумасшедший передел был. У «Спартака» самые требовательные болельщики. Все хотят, чтобы ты забивал сразу. Я понял, что если ты не готов ни морально, ни физически, то у тебя мало что получится.

Сталкивался с хейтом, но это обычное явление. Что-то в социальные сети писали, хотя я не любитель там сидеть. Хейтеры ― это обычное явление, их очень много. Многие тогда писали: «Кого вы купили?» Но я же понимал, что пришёл в «Спартак» неготовым», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.