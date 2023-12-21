Мирзов: Карпин играл в футбол, под который я не подхожу. Меня эта схема будто преследует

Бывший футболист «Ростова», «Спартака» и «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о работе под руководством Валерия Карпина. По словам игрока, он не подходил под футбольную модель Карпина.

«С Карпиным я поработал в «Ростове», тогда он играл в другой футбол, ставил 5-3-2, а я под это не подхожу. Меня эта схема как будто преследует всю жизнь, я тебе клянусь. Я от неё отмахиваюсь, а она за мной ходит. Это сейчас у Валерия Георгиевича атакующий футбол, а мне не повезло. Но Карпин, надо отдать ему должное, всегда играет на сильных качествах игроков. В отличие от некоторых тренеров», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мирзов перешёл в «Нефтчи» из «Химок» в сентябре 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в € 1 млн.